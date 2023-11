Routimo LITE — Planowanie i optymalizacja tras za darmo

Routimo to oprogramowanie do planowania i optymalizacji tras, które jest efektem branżowych prac rozwojowych i współpracy Softline z firmami logistycznymi. System jest stosowany w firmach każdej wielkości, w których istnieje potrzeba zarzadzania trasami/dostawami i redukcji kosztów transportu.

„Routimo od lat zapewnia naszym klientom wsparcie procesów logistycznych w obszarze automatyzacji i optymalizacji planowania oraz monitorowania dostaw/tras. W szybko zmieniającym się otoczeniu, firmy logistyczne potrzebują elastycznych, prostych w obsłudze i szybkich we wdrożeniu dedykowanych narzędzi branżowych„

Paweł Merchelski – Prezes Zarządu

Darmowa wersja oprogramowania Routimo powstała z myślą o firmach rozpoczynających swoją przygodę z planerem tras. Routimo LITE umożliwia automatyczne wyznaczanie trasy dla jednego pojazdu, do 10 punktów na trasie z uwzględnieniem okien czasowych i czasu pracy kierowcy.

Plan trasy może zostać wysłany na aplikację na urządzeniu mobilnym kierowcy, umożliwiając sprawną realizację zadań i kontrolę działań w terenie.

Oprogramowanie działające w chmurze

Firmy małe i średnie potrzebują systemu, który będzie mógł skalować się wraz z ich rozwojem. Routimo LITE to narzędzie działające w modelu Software as a Service (SaaS). Dzięki temu użytkownicy mają możliwość korzystania z platformy w chmurze, co gwarantuje szybki i elastyczny dostęp do optymalizacji tras w każdym miejscu oraz w dowolnym momencie.

Oprogramowanie w chmurze to nowoczesne podejście, które umożliwia efektywne zarządzanie trasami dostaw, eliminując konieczność instalacji i konfiguracji systemu na lokalnych komputerach. Wbudowane funkcje automatyzacji sprawiają, że klienci szybko dostrzegają korzyści wynikające z wykorzystania systemu.

Jak zacząć korzystać z Routimo Lite?

Aby skorzystać z Routimo LITE, należy założyć konto użytkownika poprzez formularz na stronie: https://routimo.com/#kontakt. Korzystanie z narzędzia jest całkowicie bezpłatne, a karta kredytowa nie jest wymagana.

System w wersji LITE został zaprojektowany tak, aby mógł być obsługiwany bez konieczności szkolenia. Dodatkowo producent udostępnia szereg materiałów szkoleniowych, w tym bazę wiedzy i filmy instruktażowe.

Bezpłatne demo pełnej wersji oprogramowania

Po założeniu konta każdy nowy użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej wersji oprogramowania Routimo, którą może testować przez 7 dni. Okres testowy można zakończyć w dowolnym momencie, a użytkownik ma swobodę wyboru pomiędzy wersją płatną a darmową, dostosowując rozwiązanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Routimo oferuje również wiele zaawansowanych funkcji, dostępnych w wersjach płatnych, m.in. planowanie w dużej skali, monitoring pracy, raportowanie, regionalizację i wiele innych, które dedykowane są dla firm obsługujących złożone procesy logistyczne.

Softline wspiera małe przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej

Softline rozumie, że procesy logistyczne odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych działających w sektorach dostawczych, handlowych i usługowych. Dzięki systemowi Routimo LITE Softline umożliwia małym firmom wykorzystanie swojego potencjału technologicznego, poprawiając ich efektywność oraz konkurencyjność na rynku. Firma wyznacza nowe standardy w dziedzinie wsparcia dla małych przedsiębiorstw, eliminując bariery finansowe i dostarczając rozwiązanie bez ukrytych kosztów.

O Firmie

Softline to software house, który od ponad 20 lat współpracuje z klientami wielu branż, specjalizując się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań programistycznych i najlepszych praktyk dla biznesu.

Kontakt dla mediów

Telefon: +48 605448501

E-mail: sales@routimo.com

https://routimo.com